Şişli'de belediyeden çıkarılan işçiler, CHP'nin önünde açlık grevine girdi

İşten haksız yere çıkarıldığını öne süren işçiler, haklarını alma talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. CHP Genel Merkezi'ne varan işçiler, açlık grevine başladı.

Bir grup işçi, İstanbul Şişli Belediyesi'ndeki işlerinden haksız yere çıkarıldığını belirtti.

CHP'li Şişli Belediyesi tarafından işten haksız yere çıkarıldıklarını öne süren işçiler, bir süredir kararı protesto etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde adalet arayışlarına dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, CHP Genel Merkezi önüne gitti.

İŞÇİLER, DÖNÜŞÜMLÜ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

4 işçiden 3'ü, CHP Genel Merkezi önünde "dönüşümlü açlık grevi" başlatarak işten çıkarıldıktan sonraki haklarını istedi.

HAKLARIN ÖDENDİĞİ AÇIKLAMASI YALANLANDI

İşçilerden Kakil Yazar, açlık grevine başlamadan önce yaptığı açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in, işçilere haklarının ödendiği yönündeki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını öne sürdü.

CHP'NİN KENDİLERİNİ BAŞTAN SAVDIĞINI DUYURDU

Yazar, İstanbul'dan 15 Eylül'de başlattıkları ve 27 Eylül'de Ankara'da tamamladıkları yürüyüşte CHP Genel Merkezi'ne, Şişli Belediyesinde uygulanan "yanlış siyasetin teşhiri ve bilgilendirme amaçlı" geldiklerini, ancak CHP'nin kendilerini "başından savdığını" söyledi.

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GÖRÜŞME VEYA İLETİŞİM GERÇEKLEŞMEDİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, konu hakkında bilgisinin bulunduğunu ve Ankara'ya döndüğünde konuyla ilgilenileceğini kendilerine söylendiğini belirten Yazar, geçen süre zarfında herhangi bir görüşmenin ve çalışmanın yapılmadığını savundu.

"İŞ HAKLARININ ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ"

CHP'nin konuya kayıtsız kaldığını söyleyen Yazar, "Bugün dönüşümlü açlık grevindeyiz, yarın bunu süresiz açlık grevine dönüştürebiliriz ama bütün bunların olmaması için talebimiz, öncelikle 4 işçi arkadaşımızın en temel insani hak olan işinin, aşının ve haklarının ödenmesidir. Bundan başka istediğimiz bir şey yok." ifadesini kullandı.

"İKAZ AMAÇLI AÇLIK GREVİMİZE BAŞLAYACAĞIZ"

Ramazan Çelik de işten çıkarılmalarına ilişkin süreci anlatarak, "Bizler defalarca dile getirdik ama maalesef sorunu ötelemekten başka hiçbir şey yapmadığı için bizler de genel merkezin önüne gelerek dönüşümlü bir şekilde ikaz amaçlı açlık grevimize başlayacağız." diye konuştu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Şişli Belediyesinde haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Turan Aktaş, Kakil Yazar, Ramazan Çelik ve Salih Bitner, İstanbul'dan 15 Eylül'de başlattıkları yürüyüşü, 27 Eylül'de Ankara'da tamamlamış ve CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmıştı.