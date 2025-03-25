İçişleri Bakanlığınca, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Açıklamada, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.
Yapılan bu görevlendirmenin ardından, sosyal medya üzerinden yalan haberler üretilmeye başlandı.
KENT LOKANTALARININ KAPATILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.
Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
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