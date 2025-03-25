Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığınca, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Açıklamada, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Yapılan bu görevlendirmenin ardından, sosyal medya üzerinden yalan haberler üretilmeye başlandı.

KENT LOKANTALARININ KAPATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"