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- Şişli'de kız arkadaşını döven şahıs yine serbest bırakıldı
Şişli'de kız arkadaşını döven şahıs yine serbest bırakıldı
- AA
- 14.12.2020 - 16:15
- Güncelleme : 14.12.2020 - 17:10
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta Tuğba Erçakar'ın arkadaşının evinde bulunduğu sırada buraya gelen erkek arkadaşı M.H.B.'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu eve giden polis, şüpheli M.H.B.'yi gözaltına aldı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının Tuğba Erçakar'ı darbettiğini belirledi.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
Bu olaydan sonra sosyal medya hesabından yardım isteyen Tuğba Erçakar, tekrar şikayetçi olunca "tehdit" suçundan yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün akşam Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
YİNE SERBEST KALDI
Bugün hakim karşısına çıkan M.H.B. yeninden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.