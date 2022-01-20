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Şişli'de otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

Şişli'de otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk yapan şahıs, ilginç görüntülere neden oldu.