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    Şişli'de otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

    İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk yapan şahıs, ilginç görüntülere neden oldu.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 10:24
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    Şişli'de otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

    İstanbul Mecidiyeköy'de yaşanan olay, hareket halindeki bir otomobilde bulunanların cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Görüntülerde bir genç, demir bariyerlerin diğer tarafında hızla giden İETT otobüsünün arkasındaki pencere lastiklerine tutunuyor.

    ÖRÜMCEK ADAM YOLCULUĞU

    Tehlikeli görüntülere neden olan genç, çömelmiş bir şekilde yolculuğuna devam ediyor.

    Şişli'de otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

    ŞAHIS BİR SÜRE SONRA GÖZLERDEN KAYBOLDU

    Otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğundan otobüs şoförünün ise habersiz olduğu değerlendiriliyor.

    Yolculuk devam ederken otobüs bir süre sonra gözden kayboluyor.

    Şişli de otobüsün arkasında örümcek adam yolculuğu #1

    Şişli de otobüsün arkasında örümcek adam yolculuğu #2


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