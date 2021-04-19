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    Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak dev asayiş denetimi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 14:50
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    Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi

    İstanbul'da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

    Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışları kapatıldı.

    ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

    Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı.

    Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

    Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi VİDEO

    Şişli de özel harekat destekli dev asayiş denetimi #1

    Şişli de özel harekat destekli dev asayiş denetimi #2

    Şişli de özel harekat destekli dev asayiş denetimi #3

    Şişli de özel harekat destekli dev asayiş denetimi #4

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