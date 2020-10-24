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Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı

Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı

Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.