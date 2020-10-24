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    Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı

    Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
    • DHA
    • 24.10.2020 - 15:49
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    Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı

    Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Ayrıntılar gelecek...

    Şişli de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı #1

    Şişli de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı #2

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