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Şişli'de rezidanstaki 3 kişiye silahlı saldırı
Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- DHA
- 24.10.2020 - 15:49
Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ayrıntılar gelecek...