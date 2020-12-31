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    Şişli'de şaşırtan meze kuyruğu

    Şişli'de yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar, meze ve şarküteri dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
    • İHA
    • 31.12.2020 - 16:03
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 16:38
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    Şişli'de şaşırtan meze kuyruğu

    İstanbul Şişli’de yeni yılı evinde geçirecek olan vatandaşlar, alışveriş yapmak için dışarı akın edince uzun kuyruklar oluşturdu.

    Ergenekon Caddesi üzerinde bir mezeci ve şarküteri önünde sıraya giren vatandaşlar nedeniyle kaldırımda uzun kuyruk oluştu.

    GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZE KUYRUĞU

    İçeriye giren vatandaşlar alışverişini yaparken bazı vatandaşların ise bir saattir kuyrukta beklediği öğrenildi.

    Şişli'de şaşırtan meze kuyruğu- İZLE

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    Şişli de şaşırtan meze kuyruğu #1

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