Şişli'de yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyoneti kurtarma anı kamerada

Yokuştan kayarak kaldırıma çıkan kamyonet, iş makinasıyla itilip, halatla bağlandığı itfaiye aracıyla çekilerek kurtarıldı.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesinde mal yüklü kamyonetin sürücüsü Hasan Göltaş, sokak üzerinden yokuş yukarı çıkarken önündeki otomobilin durmasıyla aracını durdurmak zorunda kaldı.

Otomobilin gitmesiyle Göltaş, hamle yaparak ağır yükü olan kamyonetiyle ilerlemeye çalıştı. Ancak kamyonet kayarak yan döndükten sonra kaldırıma çıktı.

TAŞLI VE KÜTÜKLÜ ÖNLEM

Yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, kamyonetin devrilmemesi için yan taraftan kamyonete tutunarak ağırlık yaptı. Bir yandan da arka tarafına kütük dayayıp, tekerleklerin ardını taşlarla doldurdu.

Bu sırada olay yerinden geçen kepçe operatörü, devrilmesin diye kepçeyle kamyonete arkadan destek verdi.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet, iş makinasıyla itilip, halatla bağlandığı itfaiye aracıyla çekilerek kurtarıldı.

FAZLA YÜKLENEN ARAÇ YOKUŞTA MAHSUR KALDI

Yardım edenlerden esnaf Okan Başboğa "Fazla yükledikleri için kamyonet yokuşu çıkamadı. Şoför arkadaki araçlara çarpmamak için direksiyonu sola kırmış. O sırada buraya bir kepçe geldi. Kamyoneti tutarak sabitledi. Biz de esnaf olarak sürücüye yardımcı olduk. Şimdi itfaiye ekipleri kamyoneti kurtaracak" dedi.

Kamyoneti kurtarmak için yapılan seferberlik kameralara yansıdı.































