Sistemde 50 Yıl kitap konusu nedir? Sistemde 50 Yıl kitabının yazarı..

Jimmy Laing'in en beğenilen kitapları arasında yer alan ''Sistemde 50 Yıl'' kitabının konusu, son dönemlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Sistemde 50 Yıl kitap konusu nedir?

Jimmy Laing tarafından yazılan Sistemde 50 Yıl kitabı, son zamanların en çok merak edilen kitapları arasında yerini aldı.

Kitap hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, arama motorları üzerinden Sistemde 50 Yıl adlı kitabın konusunu araştırıyor.

Peki Sistemde 50 Yıl kitap konusu nedir? İşte detaylar...

SİSTEMDE 50 YIL KİTAP KONUSU NEDİR?

Jimmy Laing'in yazdığı "Sistemde 50 Yıl" kitabının tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi:

Yaşamının elli yılını akıl hastanesinde geçiren Jimmy Laing'in "Sistemde 50 Yıl" adlı kitabı, halkın akıl sağlığı konusunda bilinçlendirilmesine yardımcı olması nedeniyle ''Yılın Akıl Kitabı'' ödülüne değer görüldü.

Jimmy, ''Sistemde Elli Yıl'' adlı kitabında, İskoçya'da geçirdiği 50 yılı anlatıyor. Yarım yüzyıl boyunca yanlış hiçbir şey yapmadığı halde kilit altında kalan, kendine hiçbir zaman doğru dürüst bir teşhis konmayan, öylece terk edilen bir insanın dramı dile getiriliyor.

"Hastaneye ilk gittiğimde her çeşit insanla karşılaştım. Papa, Krallar ve düzinelerce İsa yeni benliklerinden mutluydular."

Altmışların ortalarında yatıştırıcılar piyasaya çıkar. "Herkesin yaşamını alt üst etti. Artık İsa falan değildirler, yirmidört saat boyunca öylece oturup anlamsız şeyler mırıldanır olmuşlardı."

Sık sık kaçma girişimlerinde bulunan Jimmy, çocuklara tecavüz eden kimselerin ve seri cinayetler işleyenlerin gönderildiği, kaçışın mümkün olmadığı bir hastaneye 'Carstairs'e yollanır.

Jimmy, burada sisteme uymuş insan rolünü oynar. Doktorlara duymak istediklerini söyler. Yine hastaneden kaçtığı bir gece, yolda karşılaştığı bir adamın yatacak yer teklifini kabul eder.

Jimmy bu kitabı, 'Carstairs'den sonra gittiği hastanede tanıştığı karısının önerisi üzerine yazar. Her defasında karısının her şeyden daha önemli olduğunu söylüyor.

"Geçen gün kitap imzalarken 75 yaşında bir adam geldi yanıma ve gururla şunu söyledi: 'Sistemde 50 yıl ha? 'Bu hiçbir şey değil, ben 60 yıl yaşadım.' Gördüğünüz gibi yalnız değilim. Daha binlerce Jimmy Laing var. "