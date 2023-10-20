Filistin temalı ürünler yayından kaldırıldı iddiasına Trendyol'dan cevap geldi

İsrail'in Filistinli masumlara yaptığı zulme karşı tüm dünya sesini çıkarmaya başladı...
Masumları öldüren ve bir savaş suçu işleyerek hastaneyi vuran İsrail'e tepki vermesi gereken Trendyol uygulaması ise skandal bir karara imza attı.
Sanal Alışveriş platformu Trendyol, Filistin temalı tüm ürünleri 'tarafsızlık' diyerek sitesinden kaldırdı.
Bu uygulamanın ardından Türkiye'de çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi ve Trendyol uygulamasını kaldırmaya karar verdi.
Trenyol açıklama yaptı
Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Trendyol, bir açıklama yayınlayarak sorunun sistemden kaynaklandığını belirtti.
Trendyol'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.
Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.
"Milletimizle birlikte yas tutuyoruz"
Türkiye’nin Trendyol’u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.
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