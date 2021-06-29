Euro
10.3912
0.2%
Dolar
8.715
0.37%
Altın
496.28
-0.12%
Borsa
1.357
-1.16%
Bitcoin
304.303
2.32%
EXEN Coin
31.00
1.63%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Şivan Perwer peşmergeye yalvardı: PKK'yı vurmayın

    Şivan Perwer peşmergeye yalvardı: PKK'yı vurmayın

    PKK'nın peşmergeye yönelik saldırısı sonrası intiham yemini eden peşmergelerin bu yemininden vazgeçmesi için Şivan Perwer, PKK için araya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediyor.

    PKK 'nın inlerini gece gündüz imha eden Türkiye'nin bu operasyonlarına en çok tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Şivan Perwer idi...

    Katıldığı birçok platformda operasyonların durması için çağrılarda bulunan Perwer, son olarak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bu talebini peşmerge için yineledi.

    PKK'nın peşmergelere saldırısı sonrası intikam yemini eden IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin harekete geçmesi sonrası Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret eden Perwer, PKK'nın vurulmaması için talepte bulunarak şu ifadeleri kullandı;

    "ÇATIŞMA OLMASIN"

    "Ülkemizde yaşanan bazı durumlar tüm Kürt halkını incitiyor. Düşmanlarımız bir kez daha kendi çıkarları için Kürtlerin kendi aralarında çatışmasını istiyor.

    Peşmergeler bugüne kadar büyük bir sabırla Kürtler arasındaki huzuru bugüne kadar savundu. Bundan sonra da Kürdistan Peşmergelerinin daha pozitif bir rol üstlenmesini istiyoruz.

    Kürt Peşmergesi ile özgürlük gerillaları arasında bir çatışma olmasın
    Kürt anaları bir kez daha iç çatışmada yitirdikleri evlatları için gözyaşı dökmesin.

    "PKK'YI VURARAK TÜRK DEVLETİNE HİZMET ETMEYİN"

    Biz sanatçı hassasiyeti, bu halkın sesi olarak ülkemizin Peşmergelerinden ricada bulunduk. Sayın Peşmerge Bakanı da iç çatışma istemediklerini söylediler. Bundan sonra bir çatışma olursa bu işgalci devletlere, Türk devletine hizmet olur. Herkes Kürt halkının düşmanı kim biliyor.”

    Şivan Perwer peşmergeye yalvardı: PKK yı vurmayın #1

    Şivan Perwer, Suriye'ye girmeyin diye ağlıyor HABERİ TIKLA

    Şivan Perwer peşmergeye yalvardı: PKK yı vurmayın #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir