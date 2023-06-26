Sivas Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu! Günde 3 bin yolcu Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren, faaliyete girdiğinde gösterilen yoğunluk kurban bayramı öncesinde katlandı.

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İHA

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren'de (YHT) hattı, bölgeye önemli bir ulaşım desteği sunuyor.

İki ay önce hizmete alınan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında iki ayda 100 bin yolcu taşındı.

Sivas'ta yıllardır beklenen ve 26 Nisan itibarıyla seferlerine başlayan tren hattında, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Günde 3 bin yolcu

Bayram öncesi seferlerin artırıldığı YHT, günde 3 bin yolcu taşıyor.

Ankara ve Sivas arası 2 saat 35 dakikaya düştü

Ankara ve Sivas arası yolcuğunu 2 saat 35 dakikaya kadar düşüren mega projenin Sivas için çok büyük bir şans olduğunu dile getiren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, şöyle konuştu:

26 Nisan'da başlayan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Trenimiz aynı yoğunlukta yolcu taşımaya devam etmektedir. Sivas Valiliği'nden alınan bilgilere göre, geçen 2 ayda 100 bine yakın yolcuyu hem karşıladık hem de yolcu ettik. Bu Sivas ekonomisi ve sosyal hayatı için mutluluk verici. İnşallah Yüksek hızlı trenimizin daha çok ekonomiye katkı sağlayacak girişimlerde bulunarak trenimizden faydalanmaya devam edeceğiz.

“Sivaslılar Ankara'ya gitmeye alıştı”

Hızlı Tren ile birlikte şehirde canlılık yaşandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

Sivaslılar Ankara'ya gitmeye alıştı, Ankara'daki dostlarını buraya davet etmeye alıştı. Sivaslılar olarak Ankara'dan veya da çevre illerden buraya gelen misafirlerimizi ağırlamaya alıştık. Sivas Valiliğinden aldığımız bilgilere göre günlük ortalama yolcu sayısı 3 bine yakın. Biz de Ticaret ve Sanayi Odası olarak diğer kurumlarımızla beraber hızlı trenle gelen konuklarımızı Sivas'ta daha iyi nasıl ağırlarız? Onlara Sivas'ı daha iyi nasıl tanıtırız? Bu paydayı sanayimize katkı sağlamasını nasıl sağlarız? Eğitime nasıl katkıları olabilir? Bunlara kafa yoruyoruz.

"Ek seferler konuyor"

Bugünlerde Ankara'ya üç sefer var, bayram süresince de yoğun olan günlerde artı bir sefer daha konulacağı bilgisini aldık. İstanbul'dan ve Ankara'ya yakı illerden Sivas'a hemşerilerimizin geleceğini ve bayram tatillerini burada geçireceklerini biliyoruz.

"Bu yüksek hızlı trenle de insanlarımızın sanayiye katkı sağlayacak"