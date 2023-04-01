Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda son rötuşlar "Türkiye’nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Açılışına günler kalan proje ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.

İHA

Binlerce vatandaşın seyahat standartlarını yükselten Yüksek Hızlı Tren (YHT), ulaşım ve konfor açısından sıklıkla tercih ediliyor.

Artan talep doğrultusunda yeni hızlı tren hatları da faaliyete alınıyor.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Seyahat süreleri düşecek

Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.

Yetkililerden bilgi aldılar

Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.