Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda son rötuşlar
İHA

Binlerce vatandaşın seyahat standartlarını yükselten (YHT), ulaşım ve konfor açısından sıklıkla tercih ediliyor.

Artan talep doğrultusunda yeni hızlı tren hatları da faaliyete alınıyor.

Sivas- Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Seyahat süreleri düşecek

Tamamlandığında Ankara- arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.

Yetkililerden bilgi aldılar

Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.

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Türkiye’nin mega projelerinden biri daha açılış için gün sayıyor #3
Türkiye’nin mega projelerinden biri daha açılış için gün sayıyor #4
Türkiye’nin mega projelerinden biri daha açılış için gün sayıyor #5
Türkiye’nin mega projelerinden biri daha açılış için gün sayıyor #6
Türkiye’nin mega projelerinden biri daha açılış için gün sayıyor #7