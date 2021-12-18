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    Sivas beyaza büründü: 40 köy yolu ulaşıma kapandı

    Hava sıcaklığının giderek düşmesinin beraberinde başlayan kar yağışı Sivas'ı kar ile buluşturdu. 40 köy yolu yağış nedeniyle ulaşıma kapanırken, şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 10:31
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    Sivas beyaza büründü: 40 köy yolu ulaşıma kapandı

    Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dere olarak belirlenirken, vatandaşlar güne karla uyandı.

    MERKEZDE KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE

    Yağışın dün gece itibariyle etkisini göstermesiyle, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde  ise 10 santimetreye ulaştı.

    40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

    Yağışın beraberiinde Doğanşar ilçesinde 20, Hafik ilçesinde ise 20 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

    Sürücüler yollarda yavaş ilerlerken, kent meydanında kar nedeniyle güzel manzaralar oluştu.

    İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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