Sivas beyaza büründü: 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Hava sıcaklığının giderek düşmesinin beraberinde başlayan kar yağışı Sivas'ı kar ile buluşturdu. 40 köy yolu yağış nedeniyle ulaşıma kapanırken, şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dere olarak belirlenirken, vatandaşlar güne karla uyandı.

MERKEZDE KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETRE

Yağışın dün gece itibariyle etkisini göstermesiyle, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yağışın beraberiinde Doğanşar ilçesinde 20, Hafik ilçesinde ise 20 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sürücüler yollarda yavaş ilerlerken, kent meydanında kar nedeniyle güzel manzaralar oluştu.

İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.





































