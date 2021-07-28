Sivas Valisi: Aşı olmamak kul hakkı

Vali Salih Ayhan, bayram dolayısıyla iller arasında yoğun yolcu hareketliliği olduğunu ve ülke genelinde günlük vaka sayılarında artış gerçekleştiğini belirterek, "Aşı olmamak kul hakkı" dedi.

Sivas Valiliği tarafından Valilik binası, Vali Ahmet Muammer Bey Salonu’nda gerçekleştirilen 'İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı'na, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Vali Salih Ayhan, Kurban Bayramı sonrasında ildeki durumu değerlendirdi.

“ŞU AN KONTROL EDİLEBİLİR DURUMDA”

İldeki koronavirüs vaka sayılarının arttığını belirten Vali Ayhan, "Bayram dolayısıyla iller arasında yoğun bir yolcu hareketliliği oldu. Buna bağlı olarak ülke genelinde günlük vaka sayılarında artış gerçekleşti. İlimizde de vaka sayılarımızda bir kıpırdanma oldu. Normalleşme döneminde ilimizin durumunu değerlendirecek olursak, 10-16 Temmuz döneminde 100 bin kişide vaka oranımız 60,56 olarak gerçekleşti. 17-23 Temmuz döneminde ise oranımız 69,98 olarak gerçekleşti. Bayram yoğunluğu dolayısıyla burada bir artış söz konusu ama şu an kontrol edilebilir durumda." dedi.

“EN BÜYÜK SİLAHIMIZ AŞI”

Salgınla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, şunları söyledi:

"Salgınla mücadelede birinci önceliğimiz artık aşılama sayımızı artırmak. En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık. Tüm sağlık birimlerimize ve kaymakamlarımıza gerekli talimatları verdim. Aşı tanımlaması sisteme yapılmış ama henüz aşısını yaptırmamış olan vatandaşlarımızı tek tek arayıp, evde aşı olması gerekenleri ise evlerinde ziyaret edip aşılarını olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Aşı konusunda bireysel sorumlulukla birlikte toplumsal sorumluluk da önem arz etmekte.

“AŞI OLMAMAK KUL HAKKI”

Aşı olmamak kul hakkı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı en son çalışmada yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun aşılarını yaptırmadığı tespit edildi. Koronavirüs salgınının kısa ve uzun vadeli sonuçlarında korunmanın ancak toplumdaki her bireyin diğerlerine karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmesiyle mümkün olduğunu unutmayalım. Kısıtlamaların olduğu eski günlere dönmemek için toplumsal ve bireysel sorumluluk gereği sisteme aşı tanımlaması yapılan tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları ve aldığımız kararlara uymalarını özellikle istiyorum. Aldığımız tedbirlerin sahada kararlılıkla uygulanması ve aşılamanın da devam etmesiyle birlikte kısıtlamaların olmadığı gelecek günleri görmek en büyük arzumuz."