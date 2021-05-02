Sivas Valisi Salih Ayhan'dan örnek davranış

Sivas Valisi Salih Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, tezgahındaki tüm limonları satın aldıktan sonra evine gönderdi.

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları tam kapanma kararı alınmasına neden oldu.

17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kapanma nedeniyle güvenlik güçleri denetimlerini sürdürürken, dışarı çıkanların, kısıtlamadan muaf olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Valiler de sık sık denetimlere katılıyor.

Son olarak Sivas'ta "tam kapanma" kapsamında alınan tedbirler Vali Salih Ayhan tarafından incelendi.

LİMONLARI SATIN ALDI

Denetim sırasında Mevlana Mahallesi'nde, ihtiyacı nedeniyle sokakta limon satan kişiyle karşılaşan Ayhan, kısıtlamada evinde olması gerektiği uyarısında bulunduğu satıcının tezgahındaki bütün limonları aldı.

Ayhan, daha sonra satıcıyı evine gönderdi. Valinin bu davranışı büyük beğeni topladı.

Vali limonları satın aldı VİDEO