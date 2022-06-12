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- Sivas'a şehit ateşi düştü
Sivas'a şehit ateşi düştü
- 12.06.2022 - 08:53
- Güncelleme : 12.06.2022 - 09:06
Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli olan Piyade Uzman Çavuş Ömet Yıldırım, hain teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düştü.
27 yaşındaki Yıldırım'ın şehadet haberi, Sivas Gazi köyünde yaşayan ailesine ulaştı.
Şehidin babası Cemal, annesi Hatice ve aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Bayram sonu dünyaevine girecekti
AA'nın haberine göre; şehit Yıldırım'ın son izninde memleketi Sivas'a gelerek Düriye Yıldırım ile nişanlanıp resmi nikah kıydıkları, Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.
Yıldırım, bugün ikindi namazının ardından Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.
Sivas'a şehit ateşi düştü ViDEO
Sivas Valisi: Başımız sağ olsun
Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.