Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
480.962
-5.17%
BTXN Coin
9.13
-10.49%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    Sivas'a şehit ateşi düştü

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı.
    • 12.06.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'a şehit ateşi düştü

    Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli olan Piyade Uzman Çavuş Ömet Yıldırım, hain teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düştü.

    27 yaşındaki Yıldırım'ın şehadet haberi, Sivas Gazi köyünde yaşayan ailesine ulaştı.

    Şehidin babası Cemal, annesi Hatice ve aile bireylerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

    Bayram sonu dünyaevine girecekti

    AA'nın haberine göre; şehit Yıldırım'ın son izninde memleketi Sivas'a gelerek Düriye Yıldırım ile nişanlanıp resmi nikah kıydıkları, Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

    Yıldırım, bugün ikindi namazının ardından Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

    Sivas'a şehit ateşi düştü ViDEO

    Sivas Valisi: Başımız sağ olsun

    Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

    Sivas a şehit ateşi düştü #1

    Sivas a şehit ateşi düştü #2

    Sivas a şehit ateşi düştü #3

    Sivas a şehit ateşi düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Burak Elmas'ın pusulası zarftan göründü
    Futbol

    Burak Elmas'ın pusulası zarftan göründü

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Nicolas Maduro, İran'da İbrahim Reisi ile görüştü
    Dünya

    Nicolas Maduro, İran'da İbrahim Reisi ile görüştü

    Görüş Bildir