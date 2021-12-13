Sivas'ın 674 yıllık tarihi yapısı dökülmeye başladı

Küçükminare Mahallesi'nde bulunan 1347 yılında yapılan Güdük Minare'nin tuğlaları dökülmeye başladı. Duruma üzüldüğünü belirten mahalleli, yapının orijinalliğinin bozulmamasını istiyor.

Sivas'ta 1347 yılında Eretna Sultanı Alaeddin Eretna'nın ölen oğlu Şeyh Hasan için yaptırdığı Güdük Minare'nin tuğlaları dökülmeye başladı.

Sivas'ın Küçükminare Mahallesi'nde bulunan tarihi yapıt, mahallenin simgesi olarak gösteriliyor.

DUA ETMEK İÇİN DE ZİYARET EDİLİYOR

Sıkıntılı ve çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin Güdük Minare'ye gelerek dua ettiği belirtilen Güdük Minare, görüntüsüyle de dikkat çekiyor.





HER SENE ÇOK SAYIDA TURİST AĞIRLIYOR

Her sene yerli ve yabancı turist ağırlayan 674 yıllık tarihi yapıtın dökülmeye başlaması ise görenleri üzüyor.

Öte yandan Güdük Minare'nin restorasyonu için çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

"RESTORASYON YAPILSA ORİJİNALLİĞİ BOZULUR"

Mahalle sakinlerinden Yunis Avcı, restorasyon çalışmalarının yüzeysel olması gerektiğini belirterek, “Genellikle turistler ve başka şehirlerden insanlar geliyor. Buraya sıkıntısı olanlar, çocuğu olmayanlar, dua etmek isteyenler geliyor. Bu kapının ağzında dua ediyorlar. Restorasyon yapılsa bence orijinalliği bozulur. Çok fazla derine inmemek şartıyla ufak tefek tadilatlar yapılmalı. Günümüzde burası, mahallemizin simgesi konumunda. Merkeze gelen biri Güdük Minare dediği zaman herkes burayı gösterir. Buranın içinde zamanın padişahının oğlu varmış. Bildiğim ve araştırdığım kadarıyla da mezarı içeride. Buranın böyle kalması benim ve tüm herkes için daha iyi olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.