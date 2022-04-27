Sivaslı anne hastaneye giremeden doğum yaptı

Sancısı tutunca otomobille hastaneye götürülen anne adayı, doğumunu poliklinikler önünde araç içerisinde gerçekleştirdi. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

Sivas'ta yaşayan ve doğum sancısı tutan Y.T., yakınları tarafından hastaneye götürülürken doğumunu hastane önünde yapmak zorunda kaldı.

Sivas Numune Hastanesi'nin önüne geldikleri esnada durumu ağırlaşan Y.T. otomobil içerisinde kız bebek dünyaya getirdi.

Anne ve bebeğin durumu iyi

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine 1'i ebe olmak üzere 3 görevli otomobilin yanına geldi. Doğan bebeğin kordon bağı kesilerek hastaneye kaldırıldı. Anne Y.T. de aynı hastanede tedaviye alındı. Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Çok güzel bir duyguydu"

Doğan bebeğin kordon bağını kesen 23 yıllık ebe Selda Karadağ, "Bize ilk haber geldiğinde ben kadın doğum acildeydim. Ekibe de malzemeleriyle birlikte gelmelerini söyledim. Biz geldiğimizde doğum gerçekleşmişti. Öncelikle anneyi mahremiyet olarak korumaya aldık. Bir de bebeğin üzerini sıcak bir şeylerle örttük. Normalde kadın doğum acile gelseydi daha hızlı bir şekilde doğumhaneye alma şansımız olabilirdi. Çok güzel bir duyguydu. Yaptığımız şey insan hayatı için çok önemli bir hizmetti." dedi.

"Enteresan olaylarla karşılaşıyoruz"

32 senedir doğumhane ve acil de temizlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Şenay Keskin de "Bu tip olaylar devamlı oluyor. Her zaman böyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Bebek ve annenin sağlık durumu iyi ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

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