Sivas'ta 105 yaşında koronayı yenen Ömer amca: Yoğurt ve bal yiyin

Koronavirüse yakalanan ve iyileşen 105 yaşındaki Ömer Avcı, sağlığını bal ve yoğurta borçlu olduğunu söyledi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Ömer Avcı’nın ikamet ettiği 350 nüfuslu Tepecik köyünde yaklaşık 100 kişi koronavirüse yakalanmış bu nedenle köy karantinaya alınmıştı.

Kimliğine göre 96 çevresindekilerin beyanına göre 105 yaşında olan Avcı’da virüse yakalandı. İlerleyen yaşı nedeniyle hastanede tedavi alına alındı.

SAĞLIĞIMI YOĞURT VE BALA BORÇLUYUM

Kısa sürede koronavirüsü yenmeyi başarıp köyüne geri döndü.

6 çocuk ve 23 torun sahibi olan Avcı, ilerleyen yaşını ve sağlığını her gün yediği organik yoğurt ve bala borçlu olduğunu söyledi.

Avcı’nın yakınları köylerinde kendi ürettikleri organik ürünleri tükettiklerini belirtip, bu nedenle köy sakinlerinin salgını hafif şekilde atlattıklarını söylediler.

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