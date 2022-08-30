Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı havada kutladılar

Paraşütçüler, 30 Ağustos Zafer Bayram’ının 100’üncü yıl dönümünü, paraşütle atlayıp gökyüzünde bayrak açarak kutladı.

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanırken o iller arasında Sivas da yer aldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gaziler için saygı uçuşu düzenlendi.

Bayramı havada kutladılar

Kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Bayrak Tepede düzenlenen etkinlikte sporcular Zafer Bayramı’nı paraşütle atlayarak havada kutladı.

İHA'nın haberine göre; Türk Bayrağı açan sporcular, renkli görüntülere sahne oldu.



