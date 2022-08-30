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- Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı havada kutladılar
Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı havada kutladılar
Paraşütçüler, 30 Ağustos Zafer Bayram’ının 100’üncü yıl dönümünü, paraşütle atlayıp gökyüzünde bayrak açarak kutladı.
- 30.08.2022 - 16:03
Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanırken o iller arasında Sivas da yer aldı.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gaziler için saygı uçuşu düzenlendi.
Bayramı havada kutladılar
Kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Bayrak Tepede düzenlenen etkinlikte sporcular Zafer Bayramı’nı paraşütle atlayarak havada kutladı.
İHA'nın haberine göre; Türk Bayrağı açan sporcular, renkli görüntülere sahne oldu.