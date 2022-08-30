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    Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı havada kutladılar

    Paraşütçüler, 30 Ağustos Zafer Bayram’ının 100’üncü yıl dönümünü, paraşütle atlayıp gökyüzünde bayrak açarak kutladı.
    • 30.08.2022 - 16:03
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    Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı havada kutladılar

    Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

    30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanırken o iller arasında Sivas da yer aldı.

    Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ve gaziler için saygı uçuşu düzenlendi.

    Bayramı havada kutladılar

    Kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Bayrak Tepede düzenlenen etkinlikte sporcular Zafer Bayramı’nı paraşütle atlayarak havada kutladı.

    İHA'nın haberine göre; Türk Bayrağı açan sporcular, renkli görüntülere sahne oldu.

    Sivas ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nı havada kutladılar #1

    Sivas ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nı havada kutladılar #2

    Sivas ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nı havada kutladılar #3

    Sivas ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nı havada kutladılar #4

    Sivas ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nı havada kutladılar #5

    Sivas ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nı havada kutladılar #6


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