Sivas'ta 'Anadolu kırmızısı' Togg gelin arabası oldu Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, evlenecek çiftin talebini kırmadı, makam aracı Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

AA

Sivas'ta öğretmenlik yapan Güngör Demirkaynak, ziyaret ettiği Başkan Bilgin'den, Melih Gazi Ülker ile evlenecek kızı Beyza Demirkaynak'ın gelin arabası için makam aracı Togg'u tahsis etmesini istedi.

Bilgin de belediye görevlilerine süslettiği Togg'u genç çifte tahsis etti.

Süslenen Togg, Beyza Demirkaynak'ın, Emek Mahallesi Buhara Caddesi'nde evine götürüldü.

Konvoy eşliğinde götürüldü

Baba ocağından çıkarılan gelin Togg'a bindirilerek, konvoy eşliğinde belediye nikah salonuna götürüldü.

Elektronik mühendisi damat Melih Gazi Ülker bu mutlu günlerinde kendilerine böyle bir imkan verdiği için Başkan Bilgin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Ülker, "Türk mühendis ve teknikerlerinin böyle bir aracı ortaya koyması bizi çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok konforlu bir yolculuktu, gayet hızlı geldik." dedi.

"On numara bir araç"

Gelin Beyza Demirkaynak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Togg ülkemizin milli bir değeri, geleneklerimizi bu değerle yaşatmamıza izin verdikleri için yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Hızlanması gerçekten müthişti, inanamadık. İçerisi de gerçekten çok güzel, bayıldık. On numara bir araç.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Togg'un milli bir değer olduğunu dile getirerek, genç çiftin teklifini tereddüt etmeden yerine getirdiklerini söyledi.

Öte yandan vatandaşlar, gelin arabası olarak süslenen Togg ile fotoğraf çektirdi, çocuklar da aracın önünü keserek bahşiş aldı.