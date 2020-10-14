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Sivas'ta apartmana giren tilki katları tek tek gezdi

Sivas'ta apartmana giren tilki katları tek tek gezdi

Sivas’ta farklı zamanlarda görülen iki tilki adeta evcilleştiklerini gözler önüne serdi. Kent merkezinde bir apartmana giren tilki apartman sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.