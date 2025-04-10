İHA
Sivas'ta seyir halindeki aracın sürücüsü Y.S., kaygan yol nedeniyle aşırı hız sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Y.S. ve beraberindeki iki kişi yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansla Ulaş İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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