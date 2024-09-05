Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla dün Sivas'ta resmi tören düzenlendi.
Resmi tören, saat 10.00 itibarıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Tören, daha sonra Atatürk Kongre Müzesi’nde devam etti.
ATATÜRK ANITI TÖRENE DAKİKALAR KALA TEMİZLENDİ
Çelenk koyma törenine dakikalar kala ise Atatürk Anıtı'nın belediye ekiplerince temizlediği görüldü.
Elindeki bir bez parçasıyla Atatürk Anıtı'nın baş kısmını temizlemeye çalışan bir işçinin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.
MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI
Görüntüler, Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Öztürk'ün başını yaktı.
Yönetim, Öztürk'ü görevden aldı.
Olay, Öztürk'ün görevden alınmasıyla yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi.
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