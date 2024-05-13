Sivas'ta başıboş köpekleri toplatan muhtarın kapısına dayandılar Sivas'ta başıboş sokak köpeklerini toplatan muhtarın kapısına dayanan ve hayvansever olduklarını söyleyen bir grup, "Çocuklar okula rahat gidemiyor" sözlerine karşın "Paris'te mi büyüdü bunlar?" diyerek tepki topladı.

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ensonhaber.com

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin en büyük sorunu arasında yer alıyor.

Birçok kişinin ölümüne neden olan başıboş köpeklerini Sivas'ta bir muhtar, belediyeye bildirdi.

Belediye, muhtarın bildirmesinin ardından başıboş köpeklerini toplattı.

Ancak başıboş köpeklerin toplanmasını istemeyen bir grup, muhtarın kapısına dayandı.

Başıboş köpekleri toplatan muhtara baskın

"Hayvan Koruma Derneği'nden hayvan koruma görevlisiyim ben, ismim Arife. Mehmet Bey akşam sizinle telefonda görüştük. Gergin bir konuşma oldu. Sokak hayvanlarını toplatıp barınağa gönderiyormuşsunuz. Sizden bir açıklama bekliyoruz." diyen kadına muhtar ise "Ne açıklaması?" diye sordu.

"Bunlar Paris'te mi büyüdü?"

"Neden gönderiyorsunuz?" diye ısrarla soran kadına muhtar, "Mahallemizde başıboş dolaşan sahipsiz olan sokak hayvanları topluyoruz. Özgürce, rahatça kendisi, çoluğu çocuğu mahallede rahatça yürüsün." dedi. Bu sözler karşısında sesini yükselten kadın ise "Bunlar Paris'te mi büyüdü?" dedi.

"Bir çocuğun psikolojisini biliyor musun?"

Sözlerine devam eden ve muhtara bağıran kadın ise "Bunu yapamazsın hayvanlara. Oy için yapamazsın. Hayvanlar senin mahalle sakinin. Allah'tan kork." dedi.

"Oyla bunun alakası yok. Bir çocuğun psikolojisini biliyor musunuz? Sabah okula gidemiyor çocuk." diyen Muhtar Mehmet ise kendisine baskına gelenlere söz dinletemedi.