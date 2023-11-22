Sivas'ta başıboş köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Emir 3 ameliyat geçirdi Ulaş ilçesinde 6 yaşındaki ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Emir Ensar Akbulut, elinde bulunan ekmeği almaya çalışan sokak köpeklerinin saldırısında başından ve yüzünden yaralandı.

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DHA

Bitmek bilmek başıboş köpek sorunu her geçen gün dehşet saçıyor...

Vatandaşlarımıza saldıran hatta ölümlere sebep olan başıboş köpekler, giderek artan bir sorun haline geldi.

Konuyla ilgili henüz bir çözüm yolu belirlenmedi ve başıboş köpekler sokaklarda cirit atmaya devam ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Baharözü köyünde Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan Emir Ensar, oyun oynamak için dışarı çıktı.

Elindeki ekmeği almaya çalıştılar

Bu sırada Emir'in yanına gelen sokak köpekleri, elindeki ekmeği almaya çalıştı.

Ekmeği vermeyince sokak köpekleri Emir'e saldırdı.

Başından ve yüzünden yaralandı

Sesleri duyup dışarı çıkan aile, köpekleri uzaklaştırdı. Başından ve yüzünden ağır yaralanan Emir, ailesi tarafından Ulaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Emir Ensar Akbulut, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

3 ameliyat geçirdi

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi servisinde tedavisi süren Emir, 3 ameliyat geçirdi.

"3 gün boyunca kendine gelemedi"

Oğlunun başında ciddi yaralar olduğunu söyleyen Muhammet Akbulut, şu ifadeleri kullandı:

Oğlum köpek yaralaması yüzünden günlerdir hastanede yatıyor. Köydeki başıboş köpeklerden bıktık artık. Buna kimse müdahale de etmiyor. Köye her yerden köpek getirip bırakıyorlar. Şu an büyük sıkıntıdayız. Çok başıboş köpek var. Köpek çocuğumun kafasından tutmuş. 3 sefer ameliyat geçirdi. Hayati tehlikesi vardı. 3 gün boyunca kendine gelemedi. Psikolojik olarak da bayağı kötüydü. Bugün benim çocuğuma saldıran köpekler, yarın başka çocuklara da saldıracak. Bizim köyümüze gerekenin yapılmasını istiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)