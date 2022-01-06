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    Sivas'ta başıboş pitbull, hayvan barınağına götürüldü

    Sanayi sitesi içinde esnaf tarafından yakalanan yasaklı ırk pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince barınağa teslim edildi.
    • AA
    • 06.01.2022 - 16:15
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    Sivas'ta başıboş pitbull, hayvan barınağına götürüldü

    Sivas Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde başıboş gezen pitbull, bölgede huzursuzluğa yol açtı.

    Harekete geçen esnaf, pitbullu yakalayarak bir iş yerinin önüne bağladı.

    EKİPLER BARINAĞA GÖTÜRDÜ

    Köpeğin sahibine ulaşamayan esnaf, durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Ekipler, köpeği hayvan ambulansıyla belediyeye ait barınağa götürdü.

    Öte yandan merkeze bağlı Çelebiler köyü yakınına bırakılan iki yasaklı ırk köpek de ekipler tarafından alınarak barınağa ulaştı.

    Sivas ta başıboş pitbull, hayvan barınağına götürüldü #1

    Sivas ta başıboş pitbull, hayvan barınağına götürüldü #2

    Sivas ta başıboş pitbull, hayvan barınağına götürüldü #3


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