Sivas'ta başıboş pitbull, hayvan barınağına götürüldü

Sanayi sitesi içinde esnaf tarafından yakalanan yasaklı ırk pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince barınağa teslim edildi.

Sivas Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde başıboş gezen pitbull, bölgede huzursuzluğa yol açtı.

Harekete geçen esnaf, pitbullu yakalayarak bir iş yerinin önüne bağladı.

EKİPLER BARINAĞA GÖTÜRDÜ

Köpeğin sahibine ulaşamayan esnaf, durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Ekipler, köpeği hayvan ambulansıyla belediyeye ait barınağa götürdü.

Öte yandan merkeze bağlı Çelebiler köyü yakınına bırakılan iki yasaklı ırk köpek de ekipler tarafından alınarak barınağa ulaştı.