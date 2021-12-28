Zara ilçesinde bulunan birbirinden güzel göller, havaların soğuması ile buz tutunca, görülmeye değer manzaralar çıktı.

Sivas’ın Zara ilçesi Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan, Dipsizgöl, Ağagöl ve Karagöl havaların soğuması ile buz tuttu.

Yaz aylarında güzellikleri ile büyüleyen göller, buz tutan yüzeyleri ile aynı bir güzelliğe büründü.

"DİPSİZ GÖL'ÜN ÜZERİNDE YÜRÜMEK OLDUKÇA TEHLİKELİ"

Canova köyü sakinleri, köylerinde bulunan göllerin yazın aynı kışın aylı bir güzel olduğunu belirterek, "Havaların soğuması ile göllerimiz donmaya başlıyor. Havalar biraz daha soğuyunca tamamen donacaklar ve üzerlerinde yürümek mümkün olacak. Şu an üzerlerinde yürünmez. Özellikle Dipsiz Göl'ün yüzeyinde yürümek son derece tehlikeli olan. Çünkü dibi bilinmiyor. İnsan kaybolur gider." dedi.

Sivas'ta buz tutan göllerden muhteşem manzara VİDEO







