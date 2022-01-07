Sivas'ta caydırıcı cezaların ardından 40 köpek barınağa getirildi

Saldırgan yasaklı ırk köpekler kapsamında başlatılan cezalar sonucu, son 6 ayda 40 köpek barınağa teslim edildi.

Gündemden düşmeyen tehlike teşkil eden hayvanlara yönelik caydırıcı cezalar etkili olmaya devam ediyor.

Uygulanmaya başlanan cezalar sonucunda hayvanlar, sahipleri tarafından barınağa teslim ediliyor.

40 KÖPEK BARINAĞA ALINDI

Sivas'ta son 6 ayda sokağa terk edilen 'Dogo Argentino' ve 'Pitbull' cinsi 40 köpek, barınağa getirildi.

Son 1 haftada ise terk edilen 11 köpek barınağa alındı. Sayıları her geçen gün artan köpekler, kalan yaşamını Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayrı bölümde geçirecek.

YASAKLI IRKLAR DİĞER HAYVANLARA YAKLAŞTIRILMIYOR

Merkeze gelen yasaklı köpek, ilk olarak kontrolden geçirilerek gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ayrı yere alınıyor. Diğer köpeklere yaklaştırılmayan yasaklı ırklar, merkezde özenle korunuyor.

YASAK IRKLAR SOKAĞA BIRAKILIYOR

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Herkesin bildiği gibi bir yasa çıktı. Bu yasayla beraber yasaklanan ırkların çip takılarak, sahiplendirilmesiyle alakalı bazı önlemler ve cezai işlemler uygulanmaya başlandı. 14 Ocak'ta sona erecek olan bu süreç yaklaştıkça da yasaklı ırkların sokaklara bırakılması oldukça arttı.

1 HAFTA İÇİNDE 11 YASAKLI IRK SOKAĞA BIRAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Şu anda 40 yasaklı ırkı, belediyemize ait barınağımızda misafir ediyoruz. Son 1 hafta içerisinde ise ne yazık ki 11 tanesini Sivas sınırları içerisinde sokağa bırakılmış halde bulduk ve barınağımıza getirdik. Merkezimizde bu hayvanların bakımlarını ve tedavilerini yapıyoruz. Yaşamları boyunca tüm imkanları onlara sağlıyoruz.

"BİZİMLE İTİRİBATA GEÇENLERE KOLAYLIK SAĞLIYORUZ"

Yasaklı ırklarla ilgili çıkan yasa ve yönetmeliklere insanlarımız hassasiyet göstermelidir. Bu hayvanları sokaklara bırakarak ceza yemekten kurtulma çabasında olmasınlar. Bizlerle irtibata geçenlere bütün kolaylıkları sağlıyoruz. Bu köpekler sokağa bırakarak başka insanların canı tehlikeye atılmamalı." şeklinde konuştu.































