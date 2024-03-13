Sivas'ta CHP'nin seçim aracı yolda kaldı Sivas Ulaş'ta CHP'den belediye başkanlığı için aday olan İsmail Sırataş'ın seçim arabası yolda kaldı. Arabayı itmeye kimseyi bulamayan sürücü ise çareyi çekici çağırmakta buldu.

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ensonhaber.com

İstanbul'da bozulan ve yolda kalan otobüs ile metrobüsler vatandaşın alıştığı bir durum haline geldi.

Mevcut CHP'li yönetimlerin bakımsız bıraktığı araçları yüzünden ulaşım hem Ankara'da hem de İstanbul'da çileye döndü.

İstanbul ve Ankara dışında ise bu defa Sivas'ta CHP'nin kendi seçim aracı bozuldu ve yolda kaldı.

Sürücü aracı itti olmadı çekici çağırdı

Ulaş ilçesinde CHP'nin adayı İsmail Sırataş'ın seçim aracı yolda kaldı. Aracın yolda kalması ise trafiği uzun süre kilitledi.

WhatsApp İhbar Hattımıza gelen videoda; aracı itmeyi deneyen ancak başarılı olamayan sürücü, çareyi çekici çağırmakta buldu.

O anları kayda alan vatandaş ise "Görüyorsunuz CHP kendi aracını itiyor. Bilemiyorum tek başına nasıl iteleyecekse...

Trafik tamamen kilitlenmiş durumda. Polis geldi. CHP hizmeti böyle. İstanbul'da metrobüslerin ittirildiğini gördük şimdi kendi reklam aracını bile götürmekten acizler. Yazık." dedi.