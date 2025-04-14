Sivas'ta çocuğuyla müstehcen görüntüler çeken anne gözaltında

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Sivas'ta mide bulandıran bir olay yaşandı....

Kentte yaşayan bir kadın, TikTok uygulaması üzerinde bebeğini emzirdiği anları ve müstehcen görüntülerini paylaştı.

Bu videoların devamı için takipçilerinden para da talep ederek çocuğunu teşhir eden annenin şikayet edilmesi üzerine güvenlik güçleri alarma geçti.

TEŞHİRCİ ANNE GÖZALTINDA

Bebeğine ve kendisine ait uygunsuz görüntüleri para karşılığı satan anne, gözaltına alındı.

BEBEK KORUMA ALTINDA

İstismar edilen bebek ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü ekiplerince, devlet korumasına alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kamuoyunda büyük tepkiye neden olan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir. Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır.

Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."