Sivas’ta drift atan 2 araç sürücüsüne toplam 92 bin 784 TL cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alındı.
'DRİFT'Çİ MAGANDALAR YAKALANDI
Sivas’ta önceki akşam 'drift' attığı gerekçesiyle 2 araç, polis ekiplerine ihbar edildi.
Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'ne giden ekipler, araç sürücülerini yakaladı.
HEM PARA CEZASI ALDILAR HEM EHLİYETLERİNİ KAPTIRDILAR
2 ayrı araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulayan ekipler, her iki sürücünün ehliyetine de 60 gün el koydu.
Sürücülerin drift attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada vatandaşın huzurunu sağlayama devam edeceklerine dikkat çekilirken şu ifadelere de yer verildi:
Vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozan araçlara ilişkin; 13.02.2025 tarihinde ekiplerimizce Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi içerisinde yapılan denetimlerde drift yaptığı tespit edilen 2 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D maddesinden toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulanmış, her iki sürücünün sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınmıştır.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan araçlar ve şahıslar hakkında çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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