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İHA

Sivas’ta drift atan 2 araç sürücüsüne toplam 92 bin 784 TL cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alındı.

'DRİFT'Çİ MAGANDALAR YAKALANDI

Sivas’ta önceki akşam 'drift' attığı gerekçesiyle 2 araç, polis ekiplerine ihbar edildi.

Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'ne giden ekipler, araç sürücülerini yakaladı.

HEM PARA CEZASI ALDILAR HEM EHLİYETLERİNİ KAPTIRDILAR

2 ayrı araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulayan ekipler, her iki sürücünün ehliyetine de 60 gün el koydu.

Sürücülerin drift attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada vatandaşın huzurunu sağlayama devam edeceklerine dikkat çekilirken şu ifadelere de yer verildi: