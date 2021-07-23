Boş yolu fırsat bilen magandanın o anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

Sivas'ın Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü, yol ortasında drift yaptı.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

KAMERAYA YAKALANDI

Sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, dakikalarca drift yaptığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta drift yapan sürücü ViDEO