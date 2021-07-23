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    Sivas'ta drift yapan sürücü

    Boş yolu fırsat bilen magandanın o anları çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 12:46
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    Sivas'ta drift yapan sürücü

    Sivas'ın Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü, yol ortasında drift yaptı.

    Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

    KAMERAYA YAKALANDI

    Sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, dakikalarca drift yaptığı o anlar  çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sivas'ta drift yapan sürücü ViDEO

    Sivas ta drift yapan sürücü #1

    Sivas ta drift yapan sürücü #2

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