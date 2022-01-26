Euro
15.3207
0.52%
Dolar
13.5765
0.73%
Altın
800.0750
-0.13%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
524.347
3.44%
BTXN Coin
30.80
0.19%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C

    Sivas'ta enerji timlerinin karda zorlu mücadelesi

    Sivas’ta bir metreye varan kar kalınlığında ve fırtınada elektrik arızalarını gidermeye çalışan enerji timlerinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 18:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta enerji timlerinin karda zorlu mücadelesi

    Sivas’ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda aksamalar yaşanırken çeşitli bölgelerde fırtına ve kar yağışı nedeniyle elektrik arızaları da meydana geliyor.

    Çedaş’ın enerji timleri ise zorlu kış şartlarında arızaları gidermek için büyük çaba sarf ediyor.

    Kar, kış, fırtına demeden yola çıkan ekipler düşe kalka arıza olan bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Fırtınada elektrik arızasını gidermek için yola koyulan ekiplerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde yaklaşık bir metre karda ve fırtınada arıza olan bölgeye ulaşmaya çalışan ekiplerin zorlu mücadelesi yer alıyor.

    Sivas'ta enerji timlerinin karda zorlu mücadelesi VİDEO

    Sivas ta enerji timlerinin karda zorlu mücadelesi #1

    Sivas ta enerji timlerinin karda zorlu mücadelesi #2

    Sivas ta enerji timlerinin karda zorlu mücadelesi #3


    Görüş Bildir