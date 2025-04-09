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İHA

Sivas'ın Gazipaşa Ortaokulu’nda gerçekleştirilen yemekli etkinlik sonrası 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

5. sınıf öğrencileri, evlerinden getirdikleri yemekleri yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Öğrencilerin şikayetlerinin artması üzerine okul yönetimi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 13 öğrenci, Sivas’taki hastanelere sevk edildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Olayın ardından rahatsızlığın kaynağını tespit etmek için ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

