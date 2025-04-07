İHA

Sivas’ta, dikkatsiz bir sürücünün yol açtığı kaza, panik dolu anlara sahne oldu.

Öğle saatlerinde bir halk otobüsü, ana cadde üzerinde ilerlerken, tali yoldan çıkan cip ile çarpıştı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada cip sürücüsü F.N.Ç. ile otobüste bulunan iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERAYA YANSIDI

Kaza sırasında otobüsün içindeki güvenlik kamerası panik anlarını kaydetti.

Yolcuların, kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ile birlikte yaralılara yardım etmeye çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor