Sivas'ta hava eksi 15 derece: Kaynar su havada dondu

Soğuk hava ülke genelinde etkisini artırırken, Sivas eksi 15 dereceyi gördü. Hissedilen sıcaklık eksi 22 derece olurken, bir vatandaşın havaya attığı suyun anında donduğu görüldü.

Sivas'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, gece yarısı eksi 15 derecelere kadar düştü.

Hissedilen hava sıcaklığı ise eksi 22 derece olurken, hayat adeta buz kesti. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz taneciklerinin ise olarak düştüğü görüldü.

"SOĞUĞU ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Havaya su atarak deneme yapan Yunus Yıldız, “Soğuğu anlatmak mümkün değil yaşamamız gerekiyor. Şu anda yaklaşık 2 dakikadır dışarıdayız ve kulaklarımı şu anda hissedemiyorum. Termometreler eksi 15 dereceyi gösteriyor ama hissedilen eksi 22 derece.

"KAYNAMIŞ SU HAVADA DONDU"

Geçen yıllarda da yapmıştık. Ama bunu şubat ayında yapmıştık. Bu ayda bu soğukluk aslında normal değil. Farklı bir soğuk var. Kaynamış suyu havaya attık. Havada donduğunu gördük.’’ şeklinde konuştu.