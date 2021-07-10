Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aksaray malaklısı ve Sivas kangalının kıyaslanmasına ilişkin konuştu.

Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılışta yaptığı konuşmada, ülkenin her iline yeni tesisler kazandırmanın sevinci ve gururuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Değerli bir tesisi faaliyete geçirdiklerini belirten Varank, Aksaray malaklısı ve Sivas kangalı konusundaki tartışmalara değindi.

"KÖPEKLERİMİZ ARASINDA AYRIMCILIK YAPMIYORUZ"

Varank, "Biz şehirlerimiz arasında ayrımcılık yapmıyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Köpeklerimiz arasında da ayrımcılık yapmıyoruz. Eğer Aksaray malaklısının yetiştirilmesine, ırkın korunmasına dönük ciddi bir proje gelirse, biz Kalkınma Ajansımızla onu da destekleriz. Ama bu projeyi gerçekten tebrik ediyorum."

Sivas'ta kangal köpeği üretim ve eğitim merkezi açıldı ViDEO

SİVAS'IN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAK

Bakan Varank, söz konusu tesisin ayrıca Sivas'ın marka değerini artıracağını vurguladı.

Son dönemde Edirne'den Diyarbakır'a birçok ilde önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Varank, "Teşvik ve desteklerimizle kurulan özel sektör yatırımlarından turizm projelerine, sanayi altyapılarından eğitim, teknoloji ve girişimcilik merkezlerine kadar sayısız projeyi hayata geçirdik. Bu projelerimizin her biri illerimizin kalkınmasına, vatandaşlarımızın refahının yükselmesine inşallah önemli katkılar yapacak." diye konuştu.

44 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM

Varank, Sivas'ın kalkınması ve Sivaslıların refahının artması için çalıştıklarına dikkati çekerek, şehre bugüne kadar çeşitli alanlarda 44 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında 105 milyar dolarla rekor ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Varank, bu performansla yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamının aşılabileceğini vurguladı.

SİVAS'TA 19 YILDA BÜYÜK EKONOMİK GELİŞME OLDU

Varank, Sivas'ta son 19 yılda ekonomik olarak büyük gelişme olduğuna işaret ederek, ilin milli hasılasının 2004'ten bu yana yüzde 82 büyüyerek 22,5 milyar liraya ulaştığını, sanayinin il milli hasılası içindeki payının yüzde 11'den yüzde 20'ye yükseldiğini anlattı.

İldeki imalat sanayi sektörlerindeki iş yeri sayısının 2007'ye kıyasla yüzde 40 arttığı bilgisini veren Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün makine, tekstil, maden, savunma sanayisi, kozmetik ve çimento sektörlerinde dünyaca tanınırlığı olan yerli ve yabancı firmalarımız Sivas'ta üretim yapıyor. 2003'te yalnızca 10 milyon dolar ihracat yapabilen şehrimiz bugün resmi rakamlarla yaklaşık 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Sivas'ta üretilen ama il dışında gümrüklenen ürünleri de dahil ettiğinizde 250 milyon dolar ihracat yaptığını söyleyebiliriz."

Varank, tüm bu gelişmelere rağmen "Sivas'ta üretim yok, Sivas'a yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırır." diyebilen bir muhalefet anlayışının bulunduğunu belirterek, bunlara rağmen kentin yüksek hızlı trenine kavuşacağını, bir aksilik olmazsa 4 Eylül itibarıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlayacağını dile getirdi.

Aksaray malaklısı

"SİVAS'IN TURİZMİNİ CANLANDIRACAK"

Bu projeyle Sivas'ın turizmi ve ekonomisinin daha da canlanacağına dikkati çeken Varank, ilin göç veren bir yer olmayacağını, cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi.

Varank, aynı muhalefet zihniyetinin Kanal İstanbul'da da görüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Oysa milletimiz muhalefetten sadece görevlerini yerine getirmelerini bekliyorlar. Kanal İstanbul dediğimiz zaman ortalığı ayağa kaldıranlar, kendi görev sahasına giren meselelerde nedense ortadan kayboluyorlar. Müsilaj meselesinde dahi Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız çıktı, defalarca çizmelerini giydi, teknelerle müsilaj temizliği yapıyor. Müsilajla mücadeleyi an be an takip ediyor. İstanbul'un belediye başkanı ne yapıyor? Kendi sorumluluk sahasında olmasına rağmen kulağının üstüne yatıp Gaziantep'te baklava açmaya, Antalya'da poz vermeye gidiyor. İşte muhalefetin iş bilmezliğinin en basit örneklerinden biri bu."

"ÜLKENİN TÜM MESELELERİNDE SAHADAYIZ"

Millete hizmet etme sorumluluğu gereği kendilerinin ülkenin tüm meselelerinde bizzat sahada olduklarını vurgulayan Varank, turizm konusunda Sivas'ı kalkındıracak ve ilin ekonomisine güç katacak projeleri anlattı.

Varank, bu projelerden ilkinin "Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kangal köpeği Sivas'ımızın önemli markalarından biri, dünya çapında bilinirliğe sahip. Endemik bir tür olan kangal köpeği aynı zamanda çok ilgi çeken, sosyal ve ekonomik bir değer. Yerine göre sürüleri, ev ve iş yerlerini koruyan bir güvenlik unsuru, yerine göre ise engellilere hizmet eden bir terapi aracı. ORAN Kalkınma Ajansımızın desteğiyle kurulan bu merkezde kangal köpeği ırkını koruyup, üretiminin ve eğitiminin doğru ellerde yapılmasını sağlamış olacağız. 7 milyon lira bütçesi olan bu proje kangal köpeğinin marka değerini yükselterek Sivas'ımızın tanıtımına da katkı sağlayacak."

Merkezin bilimsel çalışmalara imkan sağlayacak veri altyapısını oluşturarak akademisyenlere sunacağı bilgisini veren Varank, projenin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

"SİVAS'IN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRECEK YENİ PROJELER KURGULUYORUZ"