Sivas'ta kar, evlerin boyunu geçti

Sivas'ın İmranlı ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Kasaplar köyü ile 22 kilometre mesafedeki Karapınar köyünde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle oluşan sürgünler nedeniyle köylerdeki evlerin bir kısmı ile bazı ahırlar ve otomobiller kar altında kaldı.

Kızıldağ'ın eteğinde 2 bin 190 rakımlı alandaki 46 haneli Kasaplar köyünün muhtarı Gülağa Turan, son yağışlarla köydeki evlerin kar altında kaldığını söyledi.

KIŞ ŞARTLARI ZORLUYOR

Yağışların başta çiftçiler olmak üzere herkesi mutlu ettiğini belirten Turan, "Sürekli burada yaşadığımız için bizlere tuhaf gelmiyor ama bu yıl kar çok yağdığı için kış şartları biraz daha ağır geçiyor. Gönül ister ki daha çok yağsın ama bunun zorlukları oluyor. Mesela ulaşımda, elektrikte, hayvanları beslemede sıkıntılar yaşıyoruz. Yine de halimizden memnunuz." dedi.

"TEMİZ HAVADA YAŞAMAK GÜZEL"

Köyde bulunan birçok evin kar altında kaldığını anlatan Turan, "Bu da bizim Kızıldağ'ın zirvesinde olmamızın dezavantajı. Yollarımız bazen açılamıyor ama yine de burada temiz havada yaşamak güzel, her taraf çok güzel. Yeğenim 15 tatil için yanımıza geldi, o da mahsur kaldı." diye konuştu.

Güllü Turan da 45 yıldır Kasaplar köyünde yaşadığını dile getirerek, "4 ay kışımız böyle geçiyor, buna rağmen köyümüzü seviyoruz. Yolumuz kapanmadığı, elektriğimiz gitmediği sürece köyümüzden memnunuz ve burada mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BURADA YAŞAMAKTAN MUTLUYUZ"

Hıdır Teber, 4 yıl önce emekli olduktan sonra köye yerleştiğini söyledi.

Yoğun kış şartlarına rağmen köy hayatını sevdiğini vurgulayan Teber, "Kış geldiği zaman köyümüz yaklaşık 4 ay kar altında kalıyor. Buna rağmen köyümüzden çok memnunuz. Kar fırtınası çok, evlerimiz kar altında ama biz burada yaşamaktan mutluyuz." dedi.

TÜNEL KAZARAK EVLERİNDEN ÇIKTILAR

İmranlı Karapınar köyü muhtarı Sebahattin Alp, yoğun kar yağışının ardından köydeki evlerin kar altında kaldığını anlattı.

Evlere tünel gibi yol açarak girdiklerini belirten Alp, şöyle devam etti:

"Kar yoğun olduğu için atacak yerde kalmadı. Çoğu evlere giriş çıkışlar zor yapılıyor. Komşular birbirlerine gidip gelirken açılan yolları kullanıyor. Köyümüzde ayrıca soğuk hava da etkili oluyor. Evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Evler kardan gözükmüyor, yoğun bir kar yağışı oldu, ama biz buna esaret veya kabus değil, rahmet ve bereket diyoruz. Köylüler olarak kar yağışından memnunuz. İnşallah bereket devam eder."

Alp, tipi nedeniyle köy yolu açılsa bile hemen geri kapandığını sözlerine ekledi.