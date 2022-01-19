Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 780 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kentte 780 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken doğum ölüm ve sağlık sorununun çoğunlukta olduğu yerleşim yollarındaki çalışmalara öncelik verildi.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü.Sabaha kadar devam eden yağış, ulaşımda ise aksamalara neden oldu.

Kent merkezinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de ana yollar ile mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

780 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 780 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 136 kişilik personel, 93 araçla kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

ACİL DURUMLARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Ekipler, karla mücadele çalışma talimatı gereği hastalık, doğum ve ölüm yaşanan yerleşim yerlerinin yollarına öncelik veriyor.





































