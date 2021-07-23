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    Sivas’ta Kızılçan Gölü’nün suyu çekildi, rengi değişti

    Kuraklık nedeni ile su seviyesi düşünce zemindeki balçık yüzeye çıktı. Turkuaz olan suyun rengi sarıya dönüştü.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 11:51
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    Sivas’ta Kızılçan Gölü’nün suyu çekildi, rengi değişti

    Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan Gölü, kuraklık nedeni ile renk değiştirdi.

    Gölde su seviyesinin düşmesi ile zemindeki balçık yüzeye çıktı.

    Turkuaz olan suyun rengi sarıya döndü.

    “SU HİÇ BU KADAR ÇEKİLMEMİŞTİ”

    Volkan gölü olan Kızılçan Gölü’nün dönem dönem benzer su kayıpları yaşadığını belirten yöre sakinleri, “Bu gölün diğer göllerle alttan bağlantısı var. Bazen suyu çekiliyor. Çekilen su baharda geri geliyor. Gölde su hiç bu kadar çekilmemişti.” ifadelerini kullandı.

    Sivas’ta Kızılçan Gölü’nün suyu çekildi, rengi değişti #1

    Sivas’ta Kızılçan Gölü’nün suyu çekildi, rengi değişti #2

    Sivas’ta Kızılçan Gölü’nün suyu çekildi, rengi değişti #3

    Sivas’ta Kızılçan Gölü’nün suyu çekildi, rengi değişti #4

    Sivas’ta Kızılçan Gölü’nün suyu çekildi, rengi değişti #5

    Sivas’ta Kızılçan Gölü’nün suyu çekildi, rengi değişti #6

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