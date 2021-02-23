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    Sivas'ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı

    Sivas’ta kumar oynarken yakalanan şahsın, binadan çıkarıldığı esnada polis ekiplerini atlatmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 19:06
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    Sivas'ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı

    Sivas'ta kent merkezi Afyon Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında kumar oynandığı bilgisini alan ekipler adrese baskın düzenledi.

    Ekiplerin baskınında 15 şahıs ikamette kumar oynarken yakalandı.

    KUMAR OYNAMAK İÇİN EV KİRALADILAR

    Öte yandan şahısların evi kumar oynamak için kiraladığı öğrenildi.

    Şahıslar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Sivas'ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı VİDEO

    POLİSİ ATLATACAĞINI ZANNETTİ

    Kumar oynarken yakalanan bir şahsın binadan çıkarıldığı esnada polis ekiplerini atlatarak kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

    Şahıslar hakkında koronavirüs tedbirlerini uymamaktan ve kumar oynamaktan işlem yapılacağı öğrenildi.

    Sivas ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı #1

    Sivas ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı #2

    Sivas ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı #3

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