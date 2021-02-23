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- Sivas'ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı
Sivas'ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı
Sivas’ta kumar oynarken yakalanan şahsın, binadan çıkarıldığı esnada polis ekiplerini atlatmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 23.02.2021 - 19:05
- Güncelleme : 23.02.2021 - 19:06
Sivas'ta kent merkezi Afyon Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında kumar oynandığı bilgisini alan ekipler adrese baskın düzenledi.
Ekiplerin baskınında 15 şahıs ikamette kumar oynarken yakalandı.
KUMAR OYNAMAK İÇİN EV KİRALADILAR
Öte yandan şahısların evi kumar oynamak için kiraladığı öğrenildi.
Şahıslar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sivas'ta kumar oynarken yakalandı, polisleri böyle atlatmaya çalıştı VİDEO
POLİSİ ATLATACAĞINI ZANNETTİ
Kumar oynarken yakalanan bir şahsın binadan çıkarıldığı esnada polis ekiplerini atlatarak kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Şahıslar hakkında koronavirüs tedbirlerini uymamaktan ve kumar oynamaktan işlem yapılacağı öğrenildi.