Son dönemde, milli ve dini değerlere yönelik çirkin saldırılar gerçekleştiriliyor.
Bu saldırılar ise cezasız kalmıyor.
Bunun bir örneği de Sivas'ta yaşandı.
Önce öptü sonra üzerine bastı
Şehir merkezinde bulunan Sefa Cami Kur'an Kursu Yardımlaşma Derneği kongresinde, başkan adaylarından S.K., yemin ederken önce elindeki Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına götürdü.
Hemen ardından da yere atarak üzerine bastı.
Valilik harekete geçti
Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği, harekete geçti.
S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Ev hapsi verildi
Bugün ise cezası belli oldu ve çıkartıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.
S.K. ifadelerinde, Kur'an’a yemin ederek el basmak istediğini, olup bitenlerin farkında olmadığını söyledi.
"El basmak istedim"
Adliye çıkışı gazetecilerin sorularını da yanıtlayan S.K., rakibini tehdit ettiği şeklinde suçlandığı için gerildiğini, etmediği yönünde yemin ederken Kur'an-ı Kerim'i öptükten sonra el basmak isterken olayın gerginliğiyle ne yaptığını bilmeden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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