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İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kampüs içerisine inen bir tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, tilkinin güvenli bir şekilde yakalanarak doğal ortamına bırakılması için çalışma başlattı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Son derece hızlı ve çevik olan tilki, ekiplere zor anlar yaşattı.

Kendisini yakalamaya çalışan itfaiye ekiplerinden kaçan tilki, yerleşke içinde uzun süre kovalamacaya neden oldu.

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen yakalanamayan tilki, kısa süre içinde gözden kayboldu.