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    Sivas'ta mantar toplarken ayı ve yavrularıyla karşılaştı

    Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir kişi, arkadaşlarıyla mantar toplarken karşılaştığı ayı ve 2 yavrusunu, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
    • AA
    • 10.06.2020 - 19:40
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    Sivas'ta mantar toplarken ayı ve yavrularıyla karşılaştı

    Sivas'ta Dipsiz Göl mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan İlker İncir, doğada yiyecek arayan üç ayıyla karşılaştı.

    AYIY VE 2 YAVRUSUYLA KARŞILAŞILAN ANLAR KAMERADA

    İkisi yavru, üç ayıyla arasında yaklaşık 10 metre mesafe bulunan İncir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

    Mantar toplarken ayı ve yavrularıyla karşılaştı -İZLE

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