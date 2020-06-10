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- Sivas'ta mantar toplarken ayı ve yavrularıyla karşılaştı
Sivas'ta mantar toplarken ayı ve yavrularıyla karşılaştı
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir kişi, arkadaşlarıyla mantar toplarken karşılaştığı ayı ve 2 yavrusunu, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
- AA
- 10.06.2020 - 19:40
Sivas'ta Dipsiz Göl mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan İlker İncir, doğada yiyecek arayan üç ayıyla karşılaştı.
AYIY VE 2 YAVRUSUYLA KARŞILAŞILAN ANLAR KAMERADA
İkisi yavru, üç ayıyla arasında yaklaşık 10 metre mesafe bulunan İncir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.