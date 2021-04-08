Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan vatandaşların sorumsuzluğu, görenleri hayrete düşürdü. Market açılışı, görüntüler üzerine Valilik kararıyla iptal edildi.

Sivas'ın Kümbet Mahallesi'ne bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki bir market açılışında, istenmeyen görüntüler oluştu.

Açılışa özel birçok üründe indirim ve kampanya uygulanırken, açılış saatinden önce market önünde toplanan onlarca vatandaş saatlerce kuyrukta bekledi.

Koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentteki izdiham ihbarı ise polis ekiplerini harekete geçirdi.

Sivas'ta market açılışında 'indirim' izdihamı VİDEO

MESAFE UYARILARI DİKKATE ALINMADI

Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bir süre sonra kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu. Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı.

VALİLİK OLAYA EL ATTI: AÇILIŞ İPTAL EDİLDİ

Polis ekipleri, işletmeye yönelik ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, market de kapatıldı. Öte yandan açılışa gelen bazı kişilerin, kalabalıktan uzak durmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) kateneri (yüksek gerilim hattı) yakınlarında oturduğu görüldü. Polis ekipleri, bu kişileri de tehlike nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı.