- Haberler
- Gündem Haberleri
- Sivas'ta mayıs ayında kar yağdı
Sivas'ta mayıs ayında kar yağdı
Hava sıcaklığının giderek düşmesiyle birlikte, İmranlı'nın Karapınar köyü beyaza büründü. Köy halkı ise o anları kaydetti.
- 05.05.2022 - 13:18
- Güncelleme : 05.05.2022 - 14:09
Mayısın ilk günlerinde yaz sıcaklığı özlemle beklenirden, yurdun çeşitli bölgelerinden kar haberleri geliyor.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle, kent aralık ayına geri döndü.
Karapınar köyüne kar yağdı
İHA'nın aktarımına göre, ilçenin 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'ndeki Karapınar köyü karla kaplandı.
Yağış anı kamerada
Sivaslılar, mayıs ayında yağan kar sonrası, şaşkınlıkla kentin beyaza büründüğü anları kaydetti.
Sivas'ta mayıs ayında kar yağdı VİDEO