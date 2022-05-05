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    Sivas'ta mayıs ayında kar yağdı

    Hava sıcaklığının giderek düşmesiyle birlikte, İmranlı'nın Karapınar köyü beyaza büründü. Köy halkı ise o anları kaydetti.
    • 05.05.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 14:09
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    Sivas'ta mayıs ayında kar yağdı

    Mayısın ilk günlerinde yaz sıcaklığı özlemle beklenirden, yurdun çeşitli bölgelerinden kar haberleri geliyor.

    Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle, kent aralık ayına geri döndü.

    Karapınar köyüne kar yağdı

    İHA'nın aktarımına göre, ilçenin 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'ndeki Karapınar köyü karla kaplandı.

    Yağış anı kamerada

    Sivaslılar, mayıs ayında yağan kar sonrası, şaşkınlıkla kentin beyaza büründüğü anları kaydetti.

    Sivas'ta mayıs ayında kar yağdı VİDEO

    Sivas ta mayıs ayında kar yağdı #1

    Sivas ta mayıs ayında kar yağdı #2

    Sivas ta mayıs ayında kar yağdı #3


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