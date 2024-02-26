Sivas'ta muhtar başıboş köpekleri topladı: Hayvanseverlerle başı derde girdi Mahalle muhtarı Mehmet Yüksel Hazman, mahalle sakinlerinin talebi üzerine başıboş köpeklerin Sivas Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak barınakta bakımlarını sağladı, mahalle sakinleri memnun olurken muhtar ise hayvanseverlerin hedefi oldu.

İHA

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtarı Mehmet Yüksel Hazman, mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine başıboş sokak köpeklerinin toplatılması için girişimde bulundu.

Belediyeye ait barınağa götürülmesi için hayvan ambulansı çağırarak mahallesinde bulunan köpekleri toplatan muhtar, bir grup hayvanseverden tepki gördü.

Muhtarlık binası önüne gelen hayvanseverler, muhtar Mehmet Yüksel Hazman’ın aracının üzerine oturarak bir süre eylem yaptı.

Hem tebrik hem tehdit

Hayvanseverlerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bir kesim hayvan severleri savunurken bir kesim ise muhtarın davranışını takdir etti.

Muhtara tepki göstermek üzere toplanan grubun konuşmalarında ‘Daha kalabalık gelebiliriz, hakkını savunabiliriz’, ‘Paris’te mi büyüdün?’ ve ‘Siz okumuş bir insan mısınız?’ gibi tehdit ve ötekileştirici cümleler, vatandaşlar tarafından tepki topladı.

"Hayvanlara eziyet etmeden, sağlığı ve hijyeni düşünülerek hayvan barınağına teslim edilmiştir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtarı Mehmet Yüksel Hazman, mahalle sakinlerinin talebi üzerine köpekleri toplatmaya başladığını ifade ederek şunları söyledi:

15 Şubat 2024 günü Mehmet Akif Ersoy Mahallemizin 50’nci Sokak'ındaki yürüyüş yolunda yürüyüş yapan hanımlara ve okula giden çocuklar; küpesiz, sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğraması sonucu mahalle sakinlerimizden konuyla ilgili çok sayıda şikâyet aldık. Görevim gereği belediyemiz bünyesindeki barınak yetkililerini arayarak konuyla alakalı bilgi verilmiştir. Saldırıda bulunan köpekler tarafım ve saldırıya uğrayan mahalle sakinlerimizle tespit edilerek yetkililerce yakalanıp, hayvan ambulansı ile barınağa gönderilmiştir. Aynı gün hayvanseverler derneği yetkilisi olduğunu söyleyen bir hanımefendi tarafından telefonla aranarak hayvanları toplatamayacağım söylenmiştir. Vatandaşların güvenliği ve huzuru da görevleri arasında bulunan bir muhtarın yapması gereken şey, imkânlar ölçüsünde yapılmıştır. Hayvanlara eziyet etmeden, sağlığı ve hijyeni düşünülerek hayvan barınağına teslim edilmiştir. Biz, milletimizin bize verdiği yetkiyi kullanarak görevimizi yerine getirdik. Bu görev anlayışımı muhtarlık sürem boyunca da yapmaya devam edeceğim. Mahalle sakinlerimizin can güvenliğini temin etmek için çalışmalarımız devam edecektir.

Hayvanseverler, muhtarlık binasına geldi

Bir grup hayvanseverin muhtarlık ofisine geldiğini ifade eden Hazman, şu ifadeleri kullandı:

Olayın devamında 18 Şubat Pazar günü yine aynı hanımefendi muhtarlık ofisimin önüne gelerek telefonla aradı ve dışarı çıkmamı istedi. Olayın akabinde alınan görüntüleri iznim olmadan sosyal medya hesaplarında paylaşarak şahsımın kendilerini tehdit ettiğini ve köpeklere eziyet ediyormuş algısı oluşturarak şahsımı hedef gösterip karalama kampanyası başlatmışlardır. Bu gelişmelerin ardından duyarlı mahalle sakinlerimiz ve vatandaşlarımız yapmış olduğumuz uygulamanın doğru olduğunu ifade ederek sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma yüzlerce yorum yaparak muhtarına sahip çıkmışlardır. İnsan, hayvan ayrımı yapmadan her yaratılan bizim için kutsaldır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)