AA

Sivas'ta Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet`in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.

Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı`nda "Yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı.

"CUMHURİYET BİLHASSA KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Bir öğrenci ise Atatürk`ü canlandırdığı etkinlikte Cumhuriyet`in temellerinin atıldığı tarihi Atatürk Kongre Müzesi`nin balkonuna çıkarak, "Efendiler egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Efendiler yarın Cumhuriyet`i ilan edeceğiz." dedi.

Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, yaptığı açıklamada, farklı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Yıldırım, "Cumhuriyet`imizin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz `yazıyor, yazıyor` gazetesini çıkarttık. Bu gençlerimiz ve çocuklarımız olduğu sürece Cumhuriyet payidar kalacaktır, Türkiye`miz emin ellerde." dedi.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP BİREYLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Sınıf öğretmeni Türkan Aksoy ise Cumhuriyet`in 101. yıl dönümünde, Cumhuriyet şehri Sivas`ta Cumhuriyet çocuklarıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Aksoy, Cumhuriyet değerlerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.